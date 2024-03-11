«Мальчик и цапля» Миядзаки получил «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм

Японский режиссёр получил свою вторую награду киноакадемии. Японский режиссёр Хаяо Миядзаки получил свой второй «Оскар» за полуавтобиографический полнометражный анимационный фильм «Мальчик и цапля», фантастическую историю о мальчике, оплакивающем свою умершую мать.