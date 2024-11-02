APNIC: переход на IPv6, как оказалось, не так уж нужен По словам главного научного ...

APNIC: переход на IPv6, как оказалось, не так уж нуженПо словам главного научного сотрудника APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) Джеффа Хьюстона (Geoff Huston), перспективы перехода на протокол IPv6 не особенно привлекательны из-за меняющейся структуры сети, передаёт The Register.
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