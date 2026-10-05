Греция и Германия сыграли вничью в Лиге наций: комментарии тренеров и обзор матча

Сборная Греции завершила 4-й тур Лиги наций ничьей 0:0 с командой Германии. Главный тренер греков Иван Йованович отметил, что команда добилась хорошего результата во всех четырех матчах группы, успешно адаптируясь к различным стилям игры и показывая высокий уровень концентрации.