Греция и Германия сыграли вничью в Лиге наций: комментарии тренеров и обзор матча

Сборная Греции завершила 4-й тур Лиги наций ничьей 0:0 с командой Германии. Главный тренер греков Иван Йованович отметил, что команда добилась хорошего результата во всех четырех матчах группы, успешно адаптируясь к различным стилям игры и показывая высокий уровень концентрации.
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