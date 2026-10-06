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Царьград

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Аналитики рассчитали стоимость ночи в отелях на ноябрьские праздники

Аналитики рассчитали стоимость ночи в отелях на ноябрьские праздники

Аналитики выяснили, что в период с 31 октября по 8 ноября русские тратят 5,5 тыс. рублей за ночь в гостиницах внутри страны и 9,2 тыс.

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