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Царьград

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В Екатеринбурге мошенники развели на 9 миллионов специалиста по системам безопасности

Всё началось с телефонного звонка по поводу абонентского номераНа девять миллионов рублей обманули мошенники 67-летнего екатеринбуржца, который возглавляет фирму по проектированию и установке систем безопасности.

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