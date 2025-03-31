🇷🇺Кадры боевой работы 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск по уничтожению пункта управления БпЛА и живой силы боевиков ВСУ🔥 📍 н.
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🇷🇺Кадры боевой работы 3-й общевойсковой армии «Южной» группировки войск по уничтожению пункта управления БпЛА и живой силы боевиков ВСУ🔥 📍 н.
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