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Царьград

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Райффайзенбанк обязан выплатить 195 млрд ₽ "Распериа" после суда

Райффайзенбанк обязан выплатить 195 млрд ₽ "Распериа" после суда

Арбитражный суд Калининградской области постановил взыскать с Райффайзенбанка 195 млрд рублей в пользу компании «Распериа» из-за несостоявшейся сделки с акциями Strabag.

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