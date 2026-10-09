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Контрафронт

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Греция: Активисты планируют провести акцию протеста у Арки Галерия в Салониках в 18:30 (15:30 по...

Греция: Активисты планируют провести акцию протеста у Арки Галерия в Салониках в 18:30 (15:30 по Гринвичу) 9 октября после того, как, как сообщается, 8 октября активист-фашист был зарезан и убит.

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