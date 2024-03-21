В РЭО сообщили о количестве зарегистрированных источников образования отходов

Данные о 26 миллионах источников образования отходов внесли пользователи в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), сообщил Российский экологический оператор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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