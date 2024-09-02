Космические сироты: новая загадка Вселенной Ольга ВайленкоАстрономы обнаружили шесть необычных небесных тел в туманности NGC1333, которые бросают вызов привычным представлениям о формировании планет и звёзд.
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