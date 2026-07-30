Россия не признала расширение границ шельфа США в Арктике

www.globallookpress.com/Staff Sgt. Christopher Dennis/Keystone Press Agency Россия на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну не признала одностороннее расширение США границ континентального шельфа.
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