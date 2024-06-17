"Я не понимаю москальский!": После скандала в Одессе омбудсмен пообещал жёстко наказывать за русский язык

После скандала в Одессе украинский "мовный" омбудсмен пообещал жёстко наказывать за русский язык. Так он отреагировал на случай во время тренинга, где женщина пыталась помешать выступать ведущему с криком: "Я не понимаю москальский!".
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