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Присяжных предложили привозить из других регионов России ради их безопасности

Присяжных предложили привозить из других регионов России ради их безопасности

В России предложили привозить присяжных из других регионов, чтобы защитить их от угроз и подкупа. При Верховном суде также обсудили сокращение коллегии до четырех человек с участием профессионального судьи, увеличение вознаграждения с нынешних 700 рублей в день и ограничения для иноагентов и обладателей двойного гражданства.

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