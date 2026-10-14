Присяжных предложили привозить из других регионов России ради их безопасности

В России предложили привозить присяжных из других регионов, чтобы защитить их от угроз и подкупа. При Верховном суде также обсудили сокращение коллегии до четырех человек с участием профессионального судьи, увеличение вознаграждения с нынешних 700 рублей в день и ограничения для иноагентов и обладателей двойного гражданства.