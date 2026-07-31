В ГПК Белоруссии не подтвердили закрытие границы со стороны Латвии

Рига заявила о закрытии границы с Белоруссией, в Минске эту информацию опровергли.Информация о том, что латвийско-белорусская граница перестала функционировать, появилась в соцсетях от имени главы МВД Латвии Яниса Домбравы.
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