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Царьград

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В ГПК Белоруссии не подтвердили закрытие границы со стороны Латвии

В ГПК Белоруссии не подтвердили закрытие границы со стороны Латвии

Рига заявила о закрытии границы с Белоруссией, в Минске эту информацию опровергли.Информация о том, что латвийско-белорусская граница перестала функционировать, появилась в соцсетях от имени главы МВД Латвии Яниса Домбравы.

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