Октябрьский ливень бил по стеклянному куполу старой усадебной оранжереи с такой яростью, словно пытался проломить тонкие чугунные переплеты и смыть в залив и вековые пальмы в дубовых кадках, и цветущие нежно-розовым пламенем кусты камелий, и саму Веру, стоявшую на верхней площадке деревянных лесов под самой крышей.