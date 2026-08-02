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Царьград

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Дополз через сутки: в ДНР соседи две недели выхаживали раненого ВСУ мужчину

Дополз через сутки: в ДНР соседи две недели выхаживали раненого ВСУ мужчину

Две недели под обстрелами: история спасения раненого жителя Красноармейска.Жители Красноармейска в ДНР около двух недель выхаживали своего соседа, получившего тяжелейшие осколочные ранения при атаке на его дом.

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