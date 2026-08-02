Дополз через сутки: в ДНР соседи две недели выхаживали раненого ВСУ мужчину

Две недели под обстрелами: история спасения раненого жителя Красноармейска.Жители Красноармейска в ДНР около двух недель выхаживали своего соседа, получившего тяжелейшие осколочные ранения при атаке на его дом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии