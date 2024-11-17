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Бежавший из Донецка заукраинец просит Путина расстрелять Медведчука

Бежавший из Донецка заукраинец просит Путина расстрелять Медведчука

Политнавигатор Виктор Медведчук имел огромные ресурсы, чтобы влиять на украинскую политику в пользу России.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Все правильно сказано! Именно, опираясь на данные этого козла, не учитывая доложенных разведкой реалий, и были введены войска. Безголовые правители рассчитывали на хлеб-соль, а получили… то, что имеем!
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16 час.
Вера смелых
Надо же, какие &quot;безголовые&quot;в России правители!  Определённо им надо взять хоть взаймы вашу бестолковку. А то все достижения их пойдут прахом - вона, по рейтингу от ВМФ, и других финансово-экономических организаций, Россия теперь ЧЕТВЕРТАЯ экономика Мира. А без вашей головы точно скатится на место Урины!
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3 час.
Вера смелых
Зря, конечно, эту хохлядь, как и ЯнукОаоща, приютили в России... Азаров в .бессильных сожаления о былой власти бьётся в роликах и на ток-шоу, уже надоело до рвоты, говно маразматичное. Но хоть на виду стенает. А вот этот упырина действует из-подтишка. Партию создал, и много беглой хохляди в России работает в блогах как его агенты. Нагло учат россиян, как надо строить отношения с б/У, -тех, кто хотел русских вешать, надо пускать без проверки, всячески облегчить жизнь, обеспечивать работой. А , как говорит Ю. Подояка, если они теракты немножечко поделать, так вон, сами русские тоже делают..  Не известно, не он ли финансирует бабу-жопу, то бишь, Монтяниху - она обсирает и саму армию, и правительство..          Пачкать руки убийством Медведчука Путину незачем - достаточно пинка под зад...из России..
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3 час.

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