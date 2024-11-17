Бежавший из Донецка заукраинец просит Путина расстрелять Медведчука

Надо же, какие "безголовые"в России правители! Определённо им надо взять хоть взаймы вашу бестолковку. А то все достижения их пойдут прахом - вона, по рейтингу от ВМФ, и других финансово-экономических организаций, Россия теперь ЧЕТВЕРТАЯ экономика Мира. А без вашей головы точно скатится на место Урины!

Вера смелых

Зря, конечно, эту хохлядь, как и ЯнукОаоща, приютили в России... Азаров в .бессильных сожаления о былой власти бьётся в роликах и на ток-шоу, уже надоело до рвоты, говно маразматичное. Но хоть на виду стенает. А вот этот упырина действует из-подтишка. Партию создал, и много беглой хохляди в России работает в блогах как его агенты. Нагло учат россиян, как надо строить отношения с б/У, -тех, кто хотел русских вешать, надо пускать без проверки, всячески облегчить жизнь, обеспечивать работой. А , как говорит Ю. Подояка, если они теракты немножечко поделать, так вон, сами русские тоже делают.. Не известно, не он ли финансирует бабу-жопу, то бишь, Монтяниху - она обсирает и саму армию, и правительство.. Пачкать руки убийством Медведчука Путину незачем - достаточно пинка под зад...из России..