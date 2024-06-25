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«Террористы свои?» Военкор Подоляка спросил с Хабиба Нурмагомедова. Известный боец ответил

«Террористы свои?» Военкор Подоляка спросил с Хабиба Нурмагомедова. Известный боец ответил

Сегодня 1,4K прочитали Накануне в Дагестане произошла трагедия – группа террористов совершила нападение на несколько храмов в Махачкале и Дербенте, а также обстреляла пост ДПС.

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