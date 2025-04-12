Запорожан: «Конституционный суд должен оставаться посредником между ветвями государственной власти»

На посвящённом вопросам конституционной юстиции круглом столе «Конституционное правосудие – основа верховенства права в Республике Молдова» бывший судья Конституционного суда Вячеслав Запорожан выступил за сохранение независимости и равноудаленности суда от других ветвей власти в государстве «Конституционный суд должен оставаться посредником между тремя ветвями власти государства — законодател .