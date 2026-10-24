Александр Ростовцев. Премьер-министр Канады Марк Карни выступил с экстренным обращением к нации, объявив о «серьезном инциденте» на территории одной из крупнейших военных баз страны — CFB Wainwright в провинции Альберта.
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