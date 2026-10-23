Лионель Месси плачет после поражения в финале ЧМ-2026 © REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAYАргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, каким бы он хотел запомниться для будущих поколений.
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