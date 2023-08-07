ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

А что такого? Могли бы и признать. Признали же что человек до пенсии не должен доживать ,а если доживёт платить копейки... Это тоже от туда с запада...

НК

НС Крокодилов

Ну пусть себе меняют хоть по 10 раз - но зачем им вынь и положь узаконивание этого? Я думаю надо всё оставить как есть - мы их не трогаем, мы их терпим . А они не вы..бываются и сидят тихо. Полов всего два - Мэ и Жо, как сказал киношный Лёлик и третьему не бывать. А кто желает менять - вольному воля, скатертью дорожка.