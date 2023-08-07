Медвежий угол

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ВОЗ угрожает России штрафами, если Минздрав не признает "третий пол". Такой реакции от Москвы никто не ожидал

Некогда весомые организации пришли в упадок и в негодность. ООН отстаивает в поте лица позицию начальствующего органа из трёх букв (США).

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А что такого? Могли бы и признать. Признали же что человек до пенсии не должен доживать ,а если доживёт платить копейки... Это тоже от туда с запада...
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19 час.
НК
НС Крокодилов
Ну пусть себе меняют хоть по 10 раз - но зачем им вынь и положь узаконивание этого?  Я думаю надо всё оставить как есть - мы их не трогаем, мы их терпим . А они не вы..бываются и сидят тихо. Полов всего два - Мэ  и Жо, как сказал киношный Лёлик и третьему не бывать. А кто желает менять - вольному воля, скатертью дорожка.
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9 час.
Александр Рожков
Какая гнусная рожа.
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6 час.

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