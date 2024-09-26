ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 703 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кондрашов
    Я вот сразу знаю, что скажут "уважаемые эксперты и специалисты" - конечно ДА.    У нас всё делается для нашего блага,...Песков высказался...
  • Людмила Абрамова
    ну доля истины есть. узбекистан для узбеков. Россия для русских и россия !Учительница русск...
  • Misha Glusch
    да вэбите ж ужо кто нибудь натаньягу!Армия Израиля нан...

Неблагоприятные погодные условия не позволили аграриям Татарстана собрать ожидаемый урожай зерна

Неблагоприятные погодные условия не позволили аграриям Татарстана собрать ожидаемый урожай зерна

Из-за майских заморозков аграрии недополучили сельхозпродукции на 3 миллиарда рублей.фото: Минсельхозпрод Татарстана--> Неблагоприятные погодные условия — заморозки в мае, жара в июле и обильные дожди в начале августа негативно сказались на урожае в Татарстане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх