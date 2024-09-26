Неблагоприятные погодные условия не позволили аграриям Татарстана собрать ожидаемый урожай зерна

Из-за майских заморозков аграрии недополучили сельхозпродукции на 3 миллиарда рублей.фото: Минсельхозпрод Татарстана--> Неблагоприятные погодные условия — заморозки в мае, жара в июле и обильные дожди в начале августа негативно сказались на урожае в Татарстане.