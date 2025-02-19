В Москве в рамках Недели безопасного Рунета прошли паблик-спичи для старшеклассников с участием экспертов цифровой индустрии, организованные Российской ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) при поддержке Координационного центра доменов .
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