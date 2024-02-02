Экс-полковник украинской Службы безопасности Олег Стариков поделился мнением о том, что Российская Федерация располагает гражданами, которые добровольно решают нести службу на территории ведения спецоперации.
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