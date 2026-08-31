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Царьград

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Yle сообщил: Финляндия закрыла проходы для кабанов у границы

Yle сообщил: Финляндия закрыла проходы для кабанов у границы

Около ста диких кабанов застряли на границе России и Финляндии из-за закрытия проходов в августе. Руководитель Анне Войвалин обеспокоена возможным движением стада на запад.

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