Акция ´Студент на один день´.

1 ноября 2023 учащиеся 11 ´Б´ профильного класса приняли участие в акции ´Студент на один день´, которая прошла на базе филологического факультета Белорусского государственного педагогического университета им.
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