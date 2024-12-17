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Трюдо заявил об отсутствии намерений покинуть свой пост из-за перемен в кабмине

Трюдо заявил об отсутствии намерений покинуть свой пост из-за перемен в кабмине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 16 декабря во время своего выступления перед членами правящей Либеральной партии в городе Гатино заявил, что не намерен покидать свой пост из-за перемен в кабмине и ухода в отставку министра финансов Христи Фриланд.

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