Трюдо заявил об отсутствии намерений покинуть свой пост из-за перемен в кабмине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 16 декабря во время своего выступления перед членами правящей Либеральной партии в городе Гатино заявил, что не намерен покидать свой пост из-за перемен в кабмине и ухода в отставку министра финансов Христи Фриланд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии