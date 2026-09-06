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Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Морозова» Константин Сироткин

Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Морозова» Константин Сироткин

На 59-м году жизни скончался актер театра и кино Константин Сироткин, сыгравший в сериалах «Склифосовский» и «Морозова-2».

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