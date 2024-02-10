Объявлены победители фотоконкурса CIOB «Искусство строительства»

Снимок «Космическая связь» / © Nina Kloss Окно музея Кайчжоу, Китай / © Hongyi Lou Первый в мире многоэтажный скейтпарк F51 / © Matt Rowe Самый высокий в мире атриум (194 метра), пронизывающий центр здания Leeza Soho в Пекине / © Jiachen Li Снимок «Кирпичи».
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