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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о 2:3: «Спартак» был позаряженнее, чем ЦСКА. Если ты на 100% не выкладываешься, абсурдно ждать, что тебе повезет»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении от « Спартака » в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:3).

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