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Булатов о 2:1 с «Родиной»: «Ребятам сказали, что во 2-м тайме штанги раздвинут, и по итогу мяч залетел в конце матча. Волевые победы вдвойне дороги»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался победе над над «Родиной» (2:1) в 8-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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