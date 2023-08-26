«Недограждан» нужно депортировать»: в Госдуме предложили лишать гражданства мигрантов-уклонистов

Зоя Копань

Видать наше правительство наши "дорогие" депутаты наконец то увидели из окошек своих мерсов, что твориться хотя бы в больших городах! Сегодня специально считала сколько прохожих славян и приезжих, каждый пятый в нашем городе из Средней Азии, а в городе спутнике Владике 100 тыс населения!