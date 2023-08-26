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«Недограждан» нужно депортировать»: в Госдуме предложили лишать гражданства мигрантов-уклонистов

«Недограждан» нужно депортировать»: в Госдуме предложили лишать гражданства мигрантов-уклонистов

В РФ могут начать отбирать паспорта у мигрантов, которые получили гражданство, но уклоняются от службы в армии и мобилизации.

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Комментарии
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Зоя Копань
Видать наше правительство наши &quot;дорогие&quot; депутаты наконец то увидели из окошек своих мерсов, что твориться хотя бы в больших городах! Сегодня специально считала сколько прохожих славян и приезжих, каждый  пятый в нашем городе из Средней Азии, а в городе спутнике Владике 100 тыс населения!
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