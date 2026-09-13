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Northrop Grumman нарастит выпуск ракетных двигателей в США вдвое к 2029 году

Northrop Grumman нарастит выпуск ракетных двигателей в США вдвое к 2029 году

Компания открыла в Мэриленде новый центр разработки и производства двигательных установок: выпуск твердотопливных ракетных двигателей должен вырасти с 13 000 до более чем 25 000 в год Northrop Grumman открыла в Мэриленде новый завод площадью 5300 м².

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