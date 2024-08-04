Рябков: РФ может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ Западу

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look Может настать момент, когда Москве придется развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на действия стран Запада, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
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