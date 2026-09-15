Mariska Hargitay's shaky stint as host kicked off a mediocre, badly paced Emmys ceremony on NBC - read our review, and grade it in our poll.
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