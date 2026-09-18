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Пашинян утверждает, что не боится исключения Армении из ОДКБ

Пашинян утверждает, что не боится исключения Армении из ОДКБ

Армения не возражает против исключения страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил премьер-министр страны Никол Пашинян после заседания правительства журналистам, 17 сентября сообщили «Вести».

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