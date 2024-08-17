В ЖК «Юттери» до 1 сентября будут открыты офисы врачей общей практики для детей и взрослых

По поручению губернатора Александра Беглова Новый медицинский объект для детей и взрослых пациентов по поручению губернатора Александра Беглова будет открыт до 1 сентября на территории ЖК «Юттери» в Колпинском районе, рассказали в пресс-службе Смольного.
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