В ЖК «Юттери» до 1 сентября будут открыты офисы врачей общей практики для детей и взрослых

По поручению губернатора Александра Беглова Новый медицинский объект для детей и взрослых пациентов по поручению губернатора Александра Беглова будет открыт до 1 сентября на территории ЖК «Юттери» в Колпинском районе, рассказали в пресс-службе Смольного.