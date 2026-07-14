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Мировое обозрение

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Минобороны: За день над регионами РФ сбиты 252 украинских БПЛА

Минобороны: За день над регионами РФ сбиты 252 украинских БПЛА

252 беспилотника за 12 часов. Это не опечатка и не преувеличение. Именно столько украинских дронов самолетного типа, по данным Минобороны РФ, было уничтожено дежурными расчетами ПВО в течение одного светового дня — с 8 утра до 8 вечера.

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