Минобороны: За день над регионами РФ сбиты 252 украинских БПЛА

252 беспилотника за 12 часов. Это не опечатка и не преувеличение. Именно столько украинских дронов самолетного типа, по данным Минобороны РФ, было уничтожено дежурными расчетами ПВО в течение одного светового дня — с 8 утра до 8 вечера.