Минобороны РФ: ПВО уничтожила три БПЛА ВСУ под Белгородом и один под Курском Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника в двух приграничных регионах: три в Белгородской области и один в Курской.