Минобороны РФ: ПВО уничтожила три БПЛА ВСУ под Белгородом и один под Курском Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника в двух приграничных регионах: три в Белгородской области и один в Курской.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии