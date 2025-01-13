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Караульный в Стокгольме выжил после падения на штык во время службы

Караульный в Стокгольме выжил после падения на штык во время службы

Караульный у королевского дворца в Стокгольме пострадал, поскользнувшись на льду и наткнувшись на штык своего ружья.

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