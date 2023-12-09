Эмин встретился в отеле с дочерью от бывшей жены

Эмин Агаларов провел целый день с Аминой, своей дочерью от первого брака. У знаменитого артиста четверо детей от разных браков: первого с Лейлой Алиевой, дочерью президента Азербайджана, и второго с фотомоделью Аленой Гавриловой.
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