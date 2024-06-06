Шойгу и госсекретарь СБ Белоруссии обсудили сотрудничество в Алма-Ате

Вы даже не знаете, как правильно пишется название города! Правильно - Алматы (ранее Алма-Ата, а ещё ранее Верный). Откуда же вы такие безграмотные берётесь?

Андрей Баканин

Они могут называть его, как угодно. Для нас, я считаю, правильно называть Алма-Ата. От Верного там уже ничего не осталось, кроме нескольких православных храмов. Но если казахстанские власти и дальше будут проводить свою национальную политику в том же духе, они окажутся никому не нужными.