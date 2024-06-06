Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу и госсекретарь СБ Белоруссии обсудили сотрудничество в Алма-Ате

Шойгу и госсекретарь СБ Белоруссии обсудили сотрудничество в Алма-Ате

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу провел встречу со своим коллегой - Государственным секретарем Совета Безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

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Комментарии
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Виталий Кузнецов
Вы даже не знаете, как правильно пишется название города! Правильно - Алматы (ранее Алма-Ата, а ещё ранее Верный). Откуда же вы такие безграмотные берётесь?
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13 час.
Андрей Баканин
Они могут называть его, как угодно. Для нас, я считаю, правильно называть Алма-Ата. От Верного там уже ничего не осталось, кроме нескольких православных храмов. Но если казахстанские власти и дальше будут проводить свою национальную политику в том же духе, они окажутся никому не нужными.
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12 час.

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