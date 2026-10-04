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Живые башни Таррагоны: в Испании прошел грандиозный чемпионат по «кастельс»

Живые башни Таррагоны: в Испании прошел грандиозный чемпионат по «кастельс»

В каталонской Таррагоне состоялся традиционный зрелищный конкурс строителей живых башен «кастельс» (Concurs de Castells), собравший десятки команд и тысячи зрителей на арене Tarraco Arena Plaza .

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