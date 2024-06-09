Глава Запорожья Евгений Балицкий проинформировал о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский и представители олигархата Украины не заинтересованы в собственном государстве и его населении.
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