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Балицкий: Зеленскому и украинским олигархам плевать на украинский народ

Балицкий: Зеленскому и украинским олигархам плевать на украинский народ

Глава Запорожья Евгений Балицкий проинформировал о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский и представители олигархата Украины не заинтересованы в собственном государстве и его населении.

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