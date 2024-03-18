"Известия": Госдума рассмотрит закон о регулировании обращения криптовалюты

В Государственной думе Российской Федерации в рамках весенней сессии могут принять закон о регулировании обращения криптовалюты, который предполагает создание государственной платформы по конфискации цифровых активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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