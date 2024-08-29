Серхио Перес: Монца должна быть более подходящей для Red Bull

Getty Images / Red Bull Content PoolПо итогам маловыразительного для Red Bull Гран При Нидерландов команда столкнулась с проблемами, но мексиканец Серхио Перес рассчитывает, что на Гран При Италии коллектив сможет выступить на более высоком уровне.
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