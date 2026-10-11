СТОКГОЛЬМ (ИА Реалист). Швеция опережает Британию по уровню жизни не из-за «социализма», а благодаря структурным реформам 1990-х, низкому долгу и способности привлекать капитал.
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