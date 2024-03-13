Вместе со съëмочной группой телеканала "Краснодар" и сотрудником полиции продолжаем работу по решению проблемы расклейки незаконной рекламы на остановках.
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Вместе со съëмочной группой телеканала "Краснодар" и сотрудником полиции продолжаем работу по решению проблемы расклейки незаконной рекламы на остановках.