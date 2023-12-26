"Ростерминалуголь" продолжает оказывать помощь учреждениям образования Кингисеппского района

Специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь" в рамках программы спонсорской поддержки приобрел новую мебель, необходимую для организации благоприятного школьного пространства в Кингисеппской средней общеобразовательной школе №5.
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