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"Ростерминалуголь" продолжает оказывать помощь учреждениям образования Кингисеппского района

"Ростерминалуголь" продолжает оказывать помощь учреждениям образования Кингисеппского района

Специализированный угольный терминал АО "Ростерминалуголь" в рамках программы спонсорской поддержки приобрел новую мебель, необходимую для организации благоприятного школьного пространства в Кингисеппской средней общеобразовательной школе №5.

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